إلياس الفخفاخ يستقيل من كافة المسؤوليات الحزبية بالتكتل

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأربعاء، عن قرار استقالته من كافة المسؤوليات الحزبية بحزب التكتل من اجل العمل والحريات والتفرغ كليًا لمهمة تشكيل الحكومة بما يوفر مناخا مناسبا للعمل ويحقق اكبر قدر من النجاعة المطلوبة.

كما أكد الفخفاخ اعتزازه الكبير بانتمائه لتلك « المدرسة العريقة » و « امتنانه للصداقات والروابط القوية التي جمعته بهم » .

وأرجع الفخفاخ قرار استقالته لجسامة المهمة الملقاة على عاتقه لتشكيل الحكومة وانسجامًا مع متطلبات التكليف وسياقه وخصائصه، ودفعًا لكل لبس أو كل ما من شانه ارباك مسار تشكيل الحكومة.

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