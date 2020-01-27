إلياس الفخفاخ يلتقي اليوم هذه الشخصيات

من المنتظر أن يُجري رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الاثنين، لقاءات مع تسع شخصيات وطنية ونشطاء بدار الضيافة بقرطاج في إطار استكمال المشاورات التي انطلق فيها مؤخرا لتشكيل الحكومة.

وفيما يلي الشخصيات التي سيلتقيها الفخفاخ اليوم:

رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية سابقا محمد الناصر

رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر

رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية وزير الصناعة سابقا عفيف شلبي

رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي

رئيس الهئية الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب

رئيس المركز الثقافي للفنون و الحرف بسمامة عدنان الهلالي

أستاذ الفلسفة السياسية المعاصرة بالجامعة التونسية منير كشو

المسرحية جليلة بكار

وليد الزيدي دكتور في الآداب بجامعة منوبة

جهاد الحاج سالم باحث في علم الاجتماع

كلمات البحث :إلياس الفخفاخ;شخصيات;لقاءات