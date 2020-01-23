إلياس الفخفاخ ينطلق اليوم في مشاورات تشكيل الحكومة

ينطلق رئيس الحكومة المكلف « إلياس الفخفاخ » اليوم الخميس 23 جانفي 2020، في إجراء جملة من اللقاءات مع الأطراف السياسية والاجتماعية لتشكيل الحكومة القادمة.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الحكومة المكلف ندوة صحفية وذلك يوم غدٍ الجمعة 24 جانفي 2020، بداية من الساعة 11.00 صباحا بقصر الضيافة بقرطاج لعرض تصوره العام للمشاورات و منهجيتها و مراحل تشكيل حكومته.

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