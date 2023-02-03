إمضاء إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة ووزارة التشغيل لفائدة المنشطين غير المختصين

تولّى كل من وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي و آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة 03 فيفري 2023 إمضاء اتفاقيّة شراكة لتنفيذ برنامج تكويني خصوصي لفائدة المنشطين والمهنيين غير المختصين بمؤسسات الطفولة الخاصة.

و أعرب نصر الدين نصيبي عن حرص وزارة التشغيل والتكوين المهني على تعزيز فرص وآليّات التكوين لفائدة الموارد البشرية بقطاع الطفولة وتوفير الدعم الفنيّ لوضع البرنامج التكوينية المناسبة بالتنسيق بين هياكل الوزارتين.

و ثمن الوزير مجهودات وزارة الأسرة والمرأة في المعالجة النوعية والمتجددة لملف الطفولة، مؤكدا على أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تحرص على تأمين تكوين ذو جودة ونجاعة للمكونين في اطار هذه الاتفاقية وفق مقاربة واقعيّة وملموسة تضمن تحقيق الجودة والنجاعة كميّا ونوعيّا وفي أفضل الآجال، تأكيدا لأنّ مسألة بناء الانسان والتنشئة السليمة والمتوازنة للطفولة موضوعة على رأس أوليّات الدولة التونسيّة.

ومن جهتها، أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بمقتضى هذه الاتفاقيّة سينتفع 10600 من المنشطين غير المختصّين من بين الإطارات التربويّة الموزّعين على حوالي 6 آلاف روضة أطفال في القطاع الخاص بمختلف ولايات الجمهوريّة من برنامج تأهيلي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وكفاءة الخدمات لفائدة الطفولة المبكرة وتسوية وضعية بعض الإطارات غير المختصة، مشيرة إلى أنّه سيتمّ تسليم المستفيدين شهائد تكوين حال انتهاء تكوينهم الذي سيكون عن بعد بمعدّل 30 ساعة وحضوري بمعدّل 30 ساعة ومشفوعا بتربص ميداني بـ60 ساعة.

وأضافت الوزيرة أن هذه الاتفاقيّة ستعود بالنفع أيضا على منظوري الوزارة من إطارات ومنشطين ومهنيين بالقطاعين العمومي والخاص من خلال إعداد البرنامج التأهيلي للمنشطين غير المختصين وفقا للمراجع والأدلة البيداغوجية المعتمدة انسجاما مع مقتضيات كراس شروط احداث رياض الأطفال الذي ستتم المصادقة عليه قريبا.

ولاحظت الوزيرة أن المراهنة على التكوين لتعزيز قدرات الموارد البشرية بقطاع الطفولة هو خيار استراتيجيّ، مذكّرة أنّه تمّ بمقتضى اتفاقية شراكة موقعة بين الوزارة والديوان الوطني للحماية المدنية تنفيذ 175 دورة تكوينية مجّانيّة في مجال الإسعافات الأولية إلى حدود منتصف جانفي 2023 استفاد قرابة 5 الاف إطارا تربويا بمؤسسات الطفولة بالقطاعين العمومي والخاص.

وأكدت آمال بلحاج موسى أنّ هذا البرنامج التكويني سيشمل خلال السنة الجارية 5 آلاف إطار تربوي في مؤسسات الطفولة المبكرة من محاضن أطفال ورياض أطفال ومؤسسات الطفولة العمومية.

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