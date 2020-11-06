إمضاء إتّفاقيّة بين المعهد الفرنسي بتونس ومدرسة الحرس الوطني بالمرناقيّة

أدّى اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020، وزير الداخلية الفرنسي « Gérald Darmanin » زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى، وقد كان « توفيق شرف الدين » وزير الداخلية في استقبال الضيف الفرنسي الذي تحوّل إلى مقر وزارة الداخلية حيث انعقدت جلسة عمل برئاسة الوزيرين وبحضور أعضاء الوفدين.

وقد كانت هذه الجلسة فرصة تطرّق فيها الطرفان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية بالبلدين، المتعلقة خاصة بالتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

كما تمّ بالمناسبة إستعراض واقع التعاون القائم بين الوزارتين والسبل الكفيلة بتعزيزه والإرتقاء به في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة عموما.

هذا وتولّى الطّرفان بمناسبتها إمضاء إتّفاقيّة تعاون بين المعهد الفرنسي بتونس ومدرسة التّكوين متعدّدة الاختصاصات للحرس الوطني بالمرناقيّة يتولّى من خلالها المعهد المذكور تأمين تكوين مستمر لضباط وضباط صفّ الحرس الوطني في اللّغة الفرنسيّة.

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