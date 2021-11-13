إمضاء اتفاقية استثنائية بين الهايكا وادارة قناة حنبعل

تمّ اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، إمضاء اتفاقية استثنائية بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمشرفين على القناة التلفزية الخاصة « حنبعل » تتعلق بعودة مشروطة للبث إلى حين تصحيح وضعيتها القانونية في أجل لا يتجاوز 30 جوان 2022، وذلك بحضور النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام.

وتنص هذه الاتفاقية على جملة من الشروط والإجراءات ورزنامة العمل التي يلتزم بها مسيرو القناة، بما في ذلك توفير جميع الوثائق الإدارية والمحاسبية والمعطيات التي من شأنها تمكين الهيئة من مراقبة العمليات المالية المتعلقة بالمؤسسة وحسن حوكمتها. إلى جانب الالتزام بمقتضيات كراس الشروط المتعلقة بالمضامين واستقلالية الخط التحريري وضمان عدم استغلالها أو توظيفها.

وقد قرر مجلس الهيئة أمس الجمعة الموافق لـ 12 نوفمبر 2021 تمكين قناة « حنبعل » من أجل استثنائي لتسوية ملفها مع تمكينها من العودة إلى البث وقتيا، بعد أن عبر مسيرو القناة والشركاء عن رغبتهم في إصلاح وضعيتها القانونية، وعن التزامهم بالعمل في إطار مبادئ الشفافية واحترام مقتضيات القانون وكراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

وكانت الهيئة قد قررت بتاريخ 7 سبتمبر 2020 إيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة « حنبعل » القانونية على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

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