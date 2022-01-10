576 مليون دينار لتمويل واردات شركة صناعات التكرير من المشتقات النفطية السعودية

تم اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية تمويل بين الشركة التونسية لصناعات التكرير وبنك التصدير والاستيراد السعودي، بقيمة 200 مليون دولار أي ما يعادل 576 مليون دينار تونسي ستخصص لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية، تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.

ووقّع هذه الاتفاقية كل من فاختة المحواشي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للتكرير، وسعد عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأكد سمير سعيد بهذه المناسبة، على الرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مذكرا في هذا السياق، بالنتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة والتي مكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين بما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.

ومن جانبه، عبر سعد عبد العزيز الخلب على استعداد مؤسسته لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.

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