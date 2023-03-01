إمضاء اتفاقية بين تونس وبريطانيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

أمضى منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة البريطاني لشؤون افريقيا والتنمية الدولية أندرو ميتشل Andrew Mitchell مذكّرة تفاهم للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المتحدة.

وجاء ذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها وزير التعليم العالي مرفوقا بوفد رفيع المستوى من الوزارة إلى المملكة المتحدّة بدعوة من الجانب البريطاني في إطار الدورة السادسة للجنة الفنية المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وبالمناسبة، عقدت اللجنة الفنية المشتركة أشغالها يوم 28 فيفري 2023 برئاسة منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الجانب التونسي و جيليان كيجان Gillian Keegan، وزيرة التعليم عن الجانب البريطاني.

وتجسّم اتفاقية التعاون الممضاة قناعة الجانبين بأن التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي يعزز العلاقات الودية بين البلدين والتنمية الاقتصادية ويحقق المنفعة المشتركة للبلدين. ويترجم رغبتيهما في تقوية وتعزيز علاقات التعاون القائمة حاليا بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي.

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