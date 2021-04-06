إمضاء اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية السلامة المرورية

تم ظهر اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021، بمقر الوزارة إمضاء اتفاقية تعاون و شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و جمعية تونس للسلامة المرورية تولى إمضاءها كل من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وبلال الونيفي رئيس الجمعية و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة و عدد من أعضاء الجمعية.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى توعية المجتمع وترسيخ ثقافة السلامة المرورية والحدّ من حوادث الطرقات وانجاز البحوث والدراسات للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.

و ستعمل الجمعية وفق هذه الاتفاقية على تدعيم برنامج المرافقة القانونية والاجتماعية لمصابي حوادث المرور لفائدة الفئات الراجعة بالنظر إلى الوزارة و تنظيم دورات تكوينية وتنشيطية لترسيخ ثقافة السّلامة المرورية لفائدة منظوري مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الراجعة بالنظر إلى الوزارة و تنظيم دورات وملتقيات وندوات حول حوادث المرور ومدى تأثيرها في منظومة الضمان الاجتماعي وكلفتها الاقتصادية.

و ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية من جهتها على دعم برنامج الجمعية المتعلق بمرافقة ضحايا حوادث المرور في حدود ما تخوله الاجراءات القانونية المعمول بها و وضع خبراتها الفنية على ذمة جمعية تونس للسلامة المرورية من اجل تحقيق أهدافها المضمنة بنظامها الأساسي و وضع الإحصائيات على ذمة الجمعية بما يساعد على إنجاز أنشطة ودراسات وقائية في إطار ما هو متوفر و تشريكها في عمليات الحوار التي تنظمها بخصوص المواضيع ذات الصلة بنشاطها سواء في إطار لقاءات مباشرة أو في إطار الأنشطة والندوات والأيام الدراسية التي تنظمها و تمويل الأنشطة والمبادرات ذات الأهداف المشتركة حسب ما تسمح به النصوص القانونية الجاري بها العمل وتوفر الإمكانيات.

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