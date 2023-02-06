إمضاء اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع الوطني

تولّى صباح اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وعماد ممّيش وزير الدفاع الوطني توقيع اتفاقية بين الوزارتين تتعلّق بإحداث وحدة لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس وتوزيعها على المضمونين الاجتماعيين، تتكفل بمقتضاها الهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني ببناء الفضاء، على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمويل انجاز المشروع الذي سيشرف على استغلاله فيما بعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وثمّن وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة الدور المتميّز والفعّال الذي ما فتئت تضطلع به المؤسسة العسكرية لدعم السلطات المدنية خاصة في المجالات الاجتماعية والصحيّة والإنسانية خدمة للمواطنين وللصالح العام.

وبين مالك الزاهي أنّ هذه الاتفاقية التي ترمي إلى إحداث وحدة لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس قصد تسهيل وتقريب توزيعها على المضمونين الاجتماعيين المصابين بأمراض ثقيلة وخبيثة والذين يكابدون يوميا للتنقل من أجل جلب أدويتهم وبذلك يكون إحداث هذه الوحدة عبارة عن رسالة أمل وطمأنة بأنّ الدولة والحكومة على دراية تامة بمعاناتهم الصحية والنفسية وتسعى لتخفيفها بما يضمن لهم العيش الكريم مثلما نصّ على ذلك دستور الجمهورية الجديدة في فصله 43 من كون الصحة حق لكل إنسان وتضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

من جهته، بيّن وزير الدفاع الوطني أن هذه الاتفاقية تمثّل نموذجا للعمل المشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية وتندرج في إطار معاضدة المؤسسة العسكرية لمجهودات الدولة في توفير المرافق العمومية ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ هذا التعاون يأتي استجابة للطلبات الملحّة لمتساكني ولاية قابس أساسا وولايات الجنوب بصفة أشمل وسعيا من السلطات العمومية لتقريب الخدمات الصحيّة للمواطنين لا سيما الذين يعانون من الأمراض الخبيثة والسرطانية، داعيا لهم بالمناسبة بالشفاء العاجل.

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