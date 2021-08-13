إمضاء اتفاقية لتدريب وارسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية

أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اليوم الجمعة، على امضاء اتفاق اطلاق رائدة فضاء تونسية نحو الفضاء بين الوكالة الروسية للفضاء وشركة تلنات التونسية وذلك يحضور دمتري رغوزين الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون الدولي في مجال الفضاء، والسفير فوق العادة المفوض للاتحاد الروسي، والمدير العام لوكالة الفضاء الروسية ومحمد فريخة مدير عام شركة تلنات، لتكون بذلك اول رائدة فضاء افريقية تونسية.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له بالمناسبة، أن المرأة التونسية ستُحلق عاليا حيث تستعد بعد أن قادت الطائرات في الفضاء الداخلي للأرض للتحليق في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية .

وأكد الرئيس أنه لن ينسى حقوق المرأة التونسية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المرأة التونسية خرجت وكسّرت الأغلال لتقف على الأرض حرة مكرمة مصانة.

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