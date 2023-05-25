إمضاء اتفاقية تعاون ثنائي بين البريد التونسي وبريد أثيوبيا

تم اليوم الخميس 25 ماي 2023 ، بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد إمضاء اتفاقية لتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البريد التونسي وبريد أثيوبيا، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وفد رفيع المستوى من بريد أثيوبيا إلى بلادنا خلال الفترة الممتدّة من 22 إلى 27 ماي 2023.

وقد تولـى سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسي و هانا أرايا سيلاسي »Hanna Arayaselassie » الرئيس المدير العام لبريد أثيوبيا الإمضاء على هذه الإتفاقية وذلك بحضور مولوقيتا بيياني « Mulugeta Beyene » مستشار وعضو مجلس إدارة بريد أثيوبيا ومسؤولين من الجانبين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد تطوير التعاون الثنائي المشترك بين المؤسستين في مجال الخدمات البريدية و المالية والرقمية واللوجستية وكذلك الجانب المتعلق بالموارد البشرية.

وقد تم، بمناسبة هذه الزيارة، تنظيم ورشات عمل أمنها خبراء من البريد التونسي لعرض وإبراز الخدمات والمنتوجات والحلول الرقمية ذات القيمة المضافة التي يوفرها البريد التونسي لفائدة حرفاءه.

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