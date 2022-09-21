إمضاء اتفاقية تونسية ألمانية تهدف لدعم قدرات تونس في استرداد الأموال المنهوبة

تولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ظهر اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022، إمضاء اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) ممثلة في شخص Manfred Horr الممثل المقيم بتونس وليبيا و Jasmin Freischald رئيسة قطب الحوكمة بالوكالة وذلك بحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارة و Fritz Jung، المسؤول عن التعاون بالسفارة الألمانية بتونس.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساندة الفنية ودعم القدرات في مجال مكافحة الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة.

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