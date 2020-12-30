إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والمجلس التونسي للاجئين

تمّ صباح اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 بمقر الوزارة، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمجلس التونسي للاجئين في مجالات التعاون المتعلقة باللجوء لاسيما تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء بتونس وتبادل التجارب والعمل المشترك في التحسيس بواجب الحماية المستحق للاجئ.

وأكّدت « نزيهة العبيدي » خلال موكب خصص لإمضاء هذه الاتفاقية بحضور « مصطفى الجمالي » رئيس المجلس، الدور الهام الذي تلعبه المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين لمعاضدة جهود الدولة قصد حماية حقوق طالبي اللجوء وإسداء خدمات لهم وتوفير الظروف الملائمة التي من شأنها أن تحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية دون تمييز.

وسيتعهّد الطرفان، بمقتضى هذه الاتفاقية، التعريف بمشكل اللجوء وتحسيس المتدخلين في هذا المجال بالقيمة الانسانية المرتبطة بمساعدة اللاجئ وطالب اللجوء على العيش بكرامة ببلادنا، وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الهياكل المركزية والجهوية لكل من الوزارة والمجلس، إلى جانب تشريك اطارات الوزارة في مختلف البرامج التكوينية المتعلقة بمسائل اللجوء.

كما تنصّ هذه الاتفاقية على تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى تحديد الصيغ العملية والإجرائية للتعاون بين الطرفيين وصياغة برنامج تنفيذي لهذا التعاون.

كلمات البحث :اتفاقية;المجلس التونسي للاجئين;وزارة المرأة