إمضاء اتفاقية قطاعية بين الكنام ونقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة

تم ظهر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 بمقر الوزارة، إمضاء اتفاقية قطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة .

وقد أشرف على إمضاء الاتفاقية محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و تولى إمضاءها كل من الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و بسام معطر رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة و سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي.

و بين محمد الطرابلسي بالمناسبة، بأن إمضاء هذه الاتفاقية يمثل تتويجا لمسار من التفاوض بين الطرفين وأنها جاءت لتترجم علاقة الشراكة القوية بينهما، مجددا حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على ضمان ديمومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مزيد تحسين خدماته لفائدة المضمونين الاجتماعيين.

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