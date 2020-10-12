إمضاء اتفاقية لصرف المساعدات الاجتماعية لمجابهة تداعيات كورونا

تمّ صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، بمقر الوزارة إمضاء اتفاقية حول صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية بعنوان مجابهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد – 19.

وتولّى إمضاء الاتفاقية كلّ من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وعماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسامي المكّي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد.

وتضبط هذه الاتفاقية صيغ التعامل بين الأطراف الممضية عليها والاجراءات المتعهّد بها بعنوان صرف المساعدات لفائدة الفئات الهشّة من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وأصحاب جرايات التقاعد الضعيفة والأجراء وبعض الاصناف من العاملين لحسابهم الخاص.

كلمات البحث :اتفاقية;المساعدات الاجتماعية;كورونا