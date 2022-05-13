إمضاء اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين تونس ومصر

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على إمضاء اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين، وذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

وفيما يلي مذكرات التفاهم والتعاون التي تم التوقيع عليها:

1-مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي بين الحكومتين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسى سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط.

2- مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، والمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، وقام بالتوقيع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، وربيع المجيدي، وزير النقل، من الجانب التونسي.

3- مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والمسنين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسي آمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

4- مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين البلدين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسي، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

5- مذكرة تفاهم وبرنامجها التنفيذي، بين مركز تنمية الصادرات بمصر، ومركز النهوض بالصادرات بتونس، وقام بالتوقيع من الجانب المصري رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسي، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

5- اتفاقية إطارية في مجال التعليم والبحث العلمي بين الحكومتين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، ومن الجانب التونسي منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل التشييد والبناء، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالجمهورية التونسية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب التونسي سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والاسكان.

7- مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين البلدين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب التونسي محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

8- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد، وقام بالتوقيع من الجانب المصري عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب التونسي نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

9- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهيئة السوق المالية بالجمهورية التونسية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن الجانب التونسي صالح الصايل، رئيس هيئة سوق المال.

10- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، لتفعيل التعاون الاستثماري، وقام بالتوقيع من الجانب المصري محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب التونسي عبد الباسط غانمي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

11- التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الـ17 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

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