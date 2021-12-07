إمضاء اتفاقيتان في مجال التبادل الالكتروني بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني

تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 بالحمامات، الإمضاء على اتفاقيتي تعاون و شراكة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية و التشغيل و التكوين المهني و ذلك بإشراف كل من مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل و التكوين المهني.

وتولى الوزيران إمضاء الاتفاقية الإطارية للتّبادل المادي واللامادي للبيانات بين الوزارتين والتي تهدف إلى التعامل البيني والتبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات بين الوزارتين التي سيتم ضبطها من قبل اللّجنة الفنية المشتركة والتّعاون في مجال تحسين وتطوير الخدمات المسداة لفائدة المواطن والمؤسسة والتي توفّرها كلا الوزارتين والمؤسّسات والمنشآت العمومية تحت إشرافهما.

أما الاتفاقية الثانية حول إرساء ترابط بيني لنظم المعلومات بين الإدارة العامة لتفقدية الشغل و الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل تولى إمضاءها كل من السيد فؤاد بن عبد الله المدير العام لتفقدية الشغل و السيدة فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل.

و تهدف إلى تبادل المعلومات بصفة لا مادية أو الكترونية حينية عبر إرساء ترابط بيني لنظم المعلومات « services web » بين قاعدتي بيانات تفقدية الشغل و الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل و ذلك طبقا للنصوص القانونية و الترتيبية الجاري بها العمل.

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