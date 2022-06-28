إمضاء اتفاق الزيادات في أجور العاملين في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم

تم صباح اليوم الثلاثاء 28جوان 2022، امضاء اتفاق الملحق التعديلي عدد 10 للزيادات في الاجور بعنوان 2022 و 2023و 2024 للاتفاق الاطاري العام بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
ويقضي الاتفاق الزيادة في الأجور بمعدل 6.5% لسنة 2022 و6.75% لسنة 2023 و 6.75 لسنة 2024.
وتم إمضاء الاتفاق بين الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي و بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة وحسن المازني الكاتب العام للجامعة العامة للصحة و بحضور الطاهر البرباري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص و عبد الله العشي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الهجرة و التونسيين بالخارج .
كلمات البحث :المصحات الخاصة;تصفية الدم;زيادات
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