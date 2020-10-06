إمضاء اتفاق يقضي باستئناف النّشاط الجامعي للأطبّاء وأطبّاء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين

انتظم صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، موكب بمقرّ وزارة الصحّة، تمّ خلاله إمضاء محضر جلسة يتضمّن تفعيل صرف منحة العودة الجامعيّة للأطبّاء وأطبّاء الأسنان والصّيادلة الاستشفائيين الجامعيين وإصدار الأوامر المتعلّقة بتنظير أطبّاء الأسنان والصّيادلة الاسشفائيين الجامعيين بالأطبّاء الاستشفائيين الجامعيين والموافقة على إحداث منحة التّدريس والتّرفيع في منحة البحث والتأطير لفائدة سلك الاستشفائيين الجامعيين من أطبّاء وأطبّاء أسنان وصيادلة.

وحضر على إمضاء الاتفاق وزير الصحّة فوزي مهدي والأمين العام المساعد للاتّحاد العام التّونسي للشّغل منعم عميرة وأعضاء النّقابة العامّة للأطبّاء وأطبّاء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين تتقدّمهم الكاتبة العامّة أحلام بلحاج.

وتمّ الاتّفاق على استئناف النّشاط الجامعي للأطبّاء وأطبّاء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.

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