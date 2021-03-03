إمضاء اتّفاق وإلغاء احتجاجات الأطبّاء الشّبان

انتظم بمقرّ وزارة الصحّة ظهر اليوم الأربعاء 03 مارس 2021، موكب بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي وبحضور سليم التيساوي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملف الاجتماعي وممثّلين عن المنظّمة التونسيّة للأطبّاء الشّبان تم خلاله إمضاء اتّفاق يتضمّن جملة من الإجراءات والمتمثّلة بالخصوص في ما يلي :

- إطلاق اسم الفقيد الدكتور بدر الدّين العلوي على المستشفى الجهوي بالقصرين

- صرف تعويض مادّي استثنائي لعائلة الفقيد

- التعجيل ببعث هيئة وطنيّة لإنقاذ قطاع الصحّة العموميّة بتشريك كلّ الأطراف المتداخلة

- وضع خطّة لتأمين المؤسّسات الصحيّة

- خلاص أجور كافّة المتعاقدين في إطار مكافحة جائحة كوفيد 19 وحصص الاستمرار التي أمّنها الأطبّاء الشبّان

وأكدت وزارة الصحّة على أنّ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتلاقيح كوفيد 19 تشمل كلّ العاملين بالقطاع الصحّي بما في ذلك المتربّصين الخارجيّين.

وتقرّر على إثر إمضاء هذا الاتفاق إلغاء كافّة الأشكال الاحتجاجيّة للأطبّاء الشبّان.

كلمات البحث :اتفاق;احتجاجات;الأطبّاء الشّبان