إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة

تولى رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020 .

وأكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 16 ديسمبر 2019 بقرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية لبحث أفضل السبل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة، وفي احترام كامل للبناء القانوني الذي تقوم عليه الدولة.

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