إمضاء بروتوكول خاص باستعمال المكيّفات

انتظم صباح اليوم الإثنين 29 جوان ،2020 بمقرّ وزارة الصحّة وبإشراف وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي ووزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي منجي مرزوق، موكب تمّ خلاله إمضاء البروتوكول الصحّي الخاص باستعمال المكيّفات الذي بادرت إدارة حفظ صحّة الوسط وحماية المحيط بإعداده في إطار الوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع الوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة ضمن لجنة ضمّت ممثلين عن وزارة الدّفاع الوطني والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة والوكالة الوطنيّة للرّقابة الصحيّة والبيئيّة للمنتجات.

ويتضمّن هذا البروتوكول دليل الإجراءات الواجب اتّخاذها عند استعمال المكيّفات ومخطّط للاحتياطات الوقائيّة عند استعمال المكيّفات في إطار الحماية من انتشار فيروس COVID-19..

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