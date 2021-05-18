إمضاء عقد أهداف رياضي لفائدة بطلة التنس أنس جابر

تولت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، بمقر الوزارة الاشراف على امضاء عقد أهداف رياضي مميز تضمّ أطرافه كل من سلطة الإشراف ممثلة في مدير عام الرياضة مكرم شوشان وبطلة التنس التونسية أُنس جابر والجامعة التونسية للتنس ممثلة في رئيستها سلمى المولهي وذلك بحضور رئيسة الديوان أميرة الزناتي و مدير رياضي النخبة سامي القصيري.

ويُخول العقد المبرم توفير أفضل ظروف الاعداد الفني واللوجستي للبطلة لاستحقاقاتها الرياضية المقبلة وتعزيز اطارها الفني باعتبار عدد المقابلات و الدورات التي تشارك فيها سنويا.

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