إمضاء محضر جلسة بين وزيري التربية والمالية يتم بمقتضاه…

تمّ اليوم الأربعاء 19 أوت 2020، إمضــاء محضر جلسة بين وزيـر التربية محمد الحامدي ووزير المالية نزار يعيش يتمّ بمقتضاه:

* تسوية وضعيّة حاملي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2019 وعددهم 2574 بإدماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر 2020.

* التعاقد مع حاملي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2020 وعددهم 2620 في سبتمبر 2020 وإدماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر2021.

* التسوية المتدرّجة لوضعية الأساتذة النواب بالتعليم الثانوي على دفعات وتنفيذ الدفعة الأولى من التسوية بإدماج 1000 مدرّس في سبتمبر 2020.

* أمّا في خصوص انتداب 1000 عامل و 500 عون تأطير ومرشدين تطبيقيين للتربية فقد تمّ إرجاء النظر فيهم إلى موعد لاحق.

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