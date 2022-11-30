إمضاء مذكرة توأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة ومعهد الدراسات الجمركية الليبي

تم مساء أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد إمضاء مذكرة توأمة في مجال التدريب والبحث بين المدرسة ومعهد التدريب والدراسات الجمركية الليبي وذلك تحت إشراف المديرين العامين من الجانبين وبحضور مديري الهياكل التكوينية المذكورة وثلة من الإطارات الديوانية بالبلدين.

وقد أكدت المديرة العامة للديوانة على الحرص على متابعة نشاط التوأمة لا سيما من حيث محتوى البرامج ومواضيع البحث وتقييم الأنشطة التكوينية المنجزة بين المؤسستين وذلك لأهميتها من حيث تنمية القدرات لدى إدارتي الجمارك التونسية والليبية.

كما أكد المدير العام للجمارك الليبية على أهمية هذه الاتفاقية من حيث الرفع من مستوى التدريب والبحث وتبادل الخبرات في مختلف الاختصاصات الجمركية.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز روابط التعاون في مجال التكوين و المعارف التطبيقية المتعلقة بالتقنيات البيداغوجية وخاصة البيداغوجيا الرقمية إضافة إلى الرفع من مستوى المكونيين بإدارتي الجمارك بالبلدين الشقيقين.

كلمات البحث :الدراسات الجمركية;ديوانة;مذكرة