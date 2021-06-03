إمضاء 7 اتفاقيات تعاون مشترك تونسي فرنسي



تم خلال موكب انتظم بعد ظهر اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي والوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس وبحضور وفدي البلدين إمضاء جملة من اتفاقيات التعاون المشترك التونسي الفرنسي في عدد من المجالات، وهي:

•اتفاقية قرض سيادي لتمويل مشروع يهدف الى الرفع من القدرات التونسيّة لمجابهة الكوارث الطبيعيّة.

•اتفاقيّة شراكة لتطوير القدرات الصناعيّة والبيئيّة لمحطتي تحلية المياه بين كلّ من الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسيّة للتنمية والشركة الفرنسيّة Aquassay .

• اتفاقية تمويل لبعث نظام تصرف بيئي واجتماعي بديوان البحرية التجارية والموانئ.

•اتفاقية قرض سيادي لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والموانئ.

•وثيقة إعلان نوايا لدعم التعاون في المجال التجاري.

•اتفاق شراكة وتعاون في المجال الفلاحي.

•وثيقة إعلان نوايا في المجال الرقمي.

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