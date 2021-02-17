إمكانية بعث خط دولي بري لتأمين سفرات بين بنزرت وعنابة

أعلن وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق خلال إشرافه على المجلس الجهوي لقطاع النقل بولاية بنزرت يوم أمس الثلاثاء، عن إلى إمكانية تأمين سفرات من بنزرت باتجاه مدينة عنابة بالجزائر من خلال بعث خط دولي تؤمنه الشركة الوطنية للنقل بين المدن هذا إلى جانب مشروع الخط الحديدي رقم 2 الرابط بين البلدين.

كما أقر معز شقشوق الترخيص لشركة نقل تونس لتامين سفرات منها وإليها دعما لنشاط الشركة الجهوية للنقل التي تعاني من صعوبات مالية إلى جانب النقص على مستوى الموارد البشرية وتقادم الاسطول بما يؤثر سلبا على مستوى خدماتها المسداة.

وأبرز وزير النقل واللوجستيك أهمية ولاية بنزرت من حيث تموقعها الجغرافي وامتلاكها لفرص مشجعة للإستثمار نظرا لخصوصيتها كمركز سياحي وصناعي وفلاحي بالإضافة إلى جملة المشاريع المتنوعة في قطاع النقل واللوجستيك التي برمجت لفائدتها، مؤكّدا أن الهدف من هذا المجلس هو الخروج بقرارات تهدف إلى استكمال إنجازها في إطار رؤية واضحة مع تحديد الأجال ومتابعة احترامها .

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