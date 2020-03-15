إمكانية تأجيل تربصات الطلبة حفاظا على سلامتهم

انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 15مارس 2020، بإشراف كل من سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعبد اللطيف المكي وزير الصحة وبحضور ممثلي الوزارتين وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية.

وقد تم تقديم وضعية كل مؤسسة جامعية طبية ومقترحاتها للتوقي من فيروس كورونا وحماية المؤسسة من اطارات واستاذة وباحثين وطلبة وعملة.

كما تم النظر في:

_ إمكانية تأجيل تربصات الطلبة حفاظا على سلامتهم

_ دراسة امكانيةانخراط الطالب في العمل التضامني وتأهيله لمعاضدة المجهود الاجتماعي

_ تكوين المكونين والاستعدادات اللازمة لتقديم المساعدات الطبية في الظروف الطارئة

في إطار خطة وطنية للتصدي من فيروس كورونا وأهمية العمل في القريب العاجل على التوعية والتحسيس بخطورته وكيفية التوقي منه.

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