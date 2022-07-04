إمكانية كراء طائرات لتأمين الرحلات الجوية

تحول وزير النقل ربيع المجيدي ليلة الاحد 3 جويلية 2022، إلى مركز مراقبة المنطقة التابع لديوان الطيران المدني والمطارات للاطلاع على سير العمل بمختلف مكوناته على غرار مركز الاتصالات الجوية عن بعد ومصلحة معلومات الطيران ومصالح تجهيزات الملاحة الجوية ووسائل التواصل والإستطلاع مثمنا جهود كافة العاملين به لتأمين خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي التونسي وفقا لمعايير السلامة الدولية.

ثم توجه الوزير إلى المركز المندمج لمراقبة العمليات بالخطوط التونسية لمتابعة أشغال تحيين برمحة الرحلات على ضوء المعطيات المتعلقة بجاهزية الاسطول والتنسيق بخصوص امكانية كراء طائرات لتامين الرحلات الجوية للأيام القليلة القادمة.

واعتبر فريق الخطوط التونسية ان هذه الزيارة هي بمثابة الدعم لكافة العاملين بالمركز في هذا الظرف الاستثنائي.

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