إمكانية نزول أمطار بالوطن القبلي وبجهة الساحل



يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن المنتظر ان يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية.

وتكون السماء بعد تقشع الضباب مغشاة بسحب عابرة مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومحلية مطروحة بالوطن القبلي وبجهة الساحل.

تتواصل الرياح ضعيفة إلى معتدلة ولا تتجاوز سرعتها 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات الغربية.

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