إنتهاء العمل بين أطباء القطاع الخاص والكنام

أعلنت الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص المنعقدة في اجتماع خارق للعادة يوم أمس الأحد 2 فيفري 2020، عن انتهاء العمل وفق الاتفاقية القطاعية الحالية الممضاة بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ببلوغ الأجل المتفق عليه في ملحقها الثامن، أي بحلول 13 فيفري 2020.

وأعربت نقابة أطباء القاع الخاص عن أسفها لهذه الوضعية التي نبهت لها النقابة منذ أكثر من سنة والتي حاولت بكل الطرق عدم الوصول إليها دون أن تلمس الحرص نفسه لدى الطرف المقابل، مؤكدة رفضها مقترح الاتفاق المقدم في اجتماع يوم 30 جانفي 2020 من طرف الإدارة لتمديد العلاقة التعاقدية المنتهية.

كما أكدت الهيئة الإدارية للنقابة وفق بيان أصدرته مساء أمس، استعدادها لمواصلة التفاوض مع الصندوق لإنجاز اتفاقية قطاعية جديدة، داعية في الآن ذاته وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة للتفاوض حول آليات ضمان استمرارية العلاج في حال عدم التوصل لإمضاء اتفاقية قطاعية جديدة بين النقابة والصندوق قبل يوم 13 فيفري 2020.

كما أكدت النقابة تمسكها بمنظومة التأمين على المرض ككل لا يتجزأ، بمنظوماته الثلاث وبكافة مسدي الخدمات الصحية بجميع اختصاصاتهم وسعيها لإرساء تغطية صحية شاملة وذات جودة تحترم حقوق الجميع.

ودعت النقابة جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول نقابتهم ولمواصلة نضالهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أنه هيئتها الإدارية ستبقى مفتوحة للتفاعل الفوري مع أي تطور.

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