إنجاز 242610 عملية تلقيح إلى حدود الرابعة مساء



أعلنت خلية المتابعة بوزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تمّ إلى حدود الساعة 16:00 من اليوم إنجاز 242610 عملية تلقيح بــ 355 مركز مخصص لهذا الغرض.

وقد بلغ عدد التلاقيح المنجزة في ولاية تونس 16523 تلقيحا وفي ولاية أريانة 9298 تلقيحا وفي ولاية بن عروس 12061 تلقيحا وبولاية نابل 19243 تلقيحا وبولاية القيروان 12296 وبولاية المنستير 13731 تلقيحا وفي ولاية صفاقس 20262 تلقيحا و في ولاية سوسة 14354 تلقيحا.

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