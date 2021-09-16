إنشاء لجنة لمدّ يد العون للتلاميذ المعوزين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية.

واطلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على الظروف التي دارت فيها العودة المدرسية، وأسدى تعليماته بالعمل على تدارك النقائص التي تعرفها عديد المدارس في مستوى إطار التدريس وعلى صعيد البنية التحتية.

وقرّر رئيس الجمهورية إنشاء لجنة تتركب من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية التي خصّصت مبلغ 50 مليون دينار لمدّ يد العون للتلاميذ المعوزين والقيام بالأشغال المستعجلة المتعلّقة بعدد من المدارس والمعاهد التي لا تزال تشكو عديد النقائص ولا تتوفّر فيها الظروف الدنيا للدراسة.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة العمل في إطار الشفافية الكاملة والتصدّي لكلّ محاولات الابتزاز أو السطو على أي ملّيم من المبلغ المرصود.

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