إنطلاق تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بالجرعة الثالثة ضدّ كورونا

أعلنت المكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة رافلة تاج الدلاجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن عمليات تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا انطلقت اليوم.

وأضافت المكلفة بديوانة الوزير أنه تمت الإستجابة للطلبات المودعة على منظومة « ايفاكس » بخانة « مسافرون » منذ أسبوعين وتم تحديد نوع اللقاح حسب وجهة الى البلد الذي سيقصده المسافر.

ولفتت رافلة تاج الدلاجي إلى أنه تم تقسيم المواطنين حسب البلدان وتم الشروع في تطعيمهم بمراكز التلقيح ويتم بالتوازي مع ذلك إرسال إرساليات قصيرة في الغرض وذلك بعد التسجيل.

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