إنطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإبتدائية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح باب تسجيل التلاميذ عن بعد للسنة الدراسية 2020-2021، بداية من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر على الساعة العاشرة صباحاً، لتتواصل إلى غاية يوم 11 سبتمبر.
ويمكن للأولياء تسجيل أبنائهم عبر الموقع التالي: https://inscription.education.tn/
يشار إلى أن استخلاص معاليم الترسيم يتم عبر رصيد الهاتف الجوال عبر الرمز *181#.
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