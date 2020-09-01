إنطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإبتدائية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح باب تسجيل التلاميذ عن بعد للسنة الدراسية 2020-2021، بداية من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر على الساعة العاشرة صباحاً، لتتواصل إلى غاية يوم 11 سبتمبر.

ويمكن للأولياء تسجيل أبنائهم عبر الموقع التالي: https://inscription.education.tn/

يشار إلى أن استخلاص معاليم الترسيم يتم عبر رصيد الهاتف الجوال عبر الرمز *181#.

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