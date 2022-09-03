إنطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم السبت، أن عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية (من السنة الثانية إلى السنة السادسة) بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023 تنطلق اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 وتتواصل إلى غاية يوم 12 سبتمبر 2022 وذلك باتباع المراحل التالية :

1- التسجيل عبر الموقع https://inscription.education.tn

2- استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز *181#

واكدت الوزارة انه سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لباقي المستويات في غضون الأيام القادمة.

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