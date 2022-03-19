إنقطاع حركة المرور ببعض الطرقات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، أنه على إثر نزول كميات هامة من الأمطار بكل من ولايتي سليانة والقيروان سُجّل إنقطاع حركة المرور بالطرقات التالية:

* الطريق المحلية 801 مستوى وادي الغريبة عين جلولة الرابطة بين حفوز / عين جلولة ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهوية 73 الوسلاتية / حفوز.

* الطريق الوطنية رقم 12 الشبيكة / حفوز (بسبب فيضان وادي الغريبة).

* الطريق الجهوية رقم 171 مستوى وادي مزيان – برقو الرابطة بين برقو / السبيخة ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية 04 برقو (بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار).

* الطريق الجهوية رقم 719 مستوى عين بوسعدية برقو الرابطة بين برقو / عين بو سعدية ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق الوطنية رقم 171 مستوى وادي الدريجة برقو الرابطة بين الروحية / الحبابسة ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق المحلية رقم 611 مستوى وادي بوعجيلة الروحية الرابطة بين الروحية / الحبابسة ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق الجهوية رقم 77 مستوى وادي اللية الروحية الرابطة بين اللوزة / الروحية ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق المحلية رقم 803 مستوى قنطرة وادي مرق الليل حفوز الربابطة بين حفوز / العلا ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأمام تواصل التقلبات الجوية، دعت الإدارة العامة للحرس الوطني مستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة وعدم المجازفة بالمرور بأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة مع استعمال الأضواء عند التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليّات الحرس الوطني) على الأرقام التالية:

- 71.963.512

- 71.960448

كما يمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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