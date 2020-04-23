إنهاء السنة الدراسية الحالية لتلاميذ المرحلة الابتدائية

أعلن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، أن وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي اتفقا على إنهاء السنة الدراسية الحالية بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وسيتم احتساب معدل الثلاثيتيْن الأول والثاني بالنسبة للسنوات من الأولى حتى سنة الخامسة أساسي، للارتقاء من قسم إلى قسم، في حين ستُجرى مناظرة الدخول للمدراس الإعدادية النموذجية بالنسبة لتلاميذ السادسة أساسي في بداية شهر جويلية.

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