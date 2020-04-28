إنهاء السنة الدراسية لكل المستويات وضبط رزنامة إجراء المناظرات الوطنية

أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أنه تم الاتفاق مبدئيا في انتظار قرار مجلس الأمن القومي مع وزارة التربية على الارتقاء.

وأكد حفيظ أن السنة الدراسية انتهت لكل المستويات ما عدا البكالوريا و سيتم اعتماد المعدل بين الثلاثي الأول و الثاني للارتقاء و تم إعداد مناشير استثنائية في الغرض.

كما تقرر في إطار إجراء المناظرات الوطنية:

*استكمال الدراسة لتلاميذ البكالوريا من 27 ماي إلى 27 جوان

*يجري تلاميذ البكالوريا الدورة الرئيسية من 8 جويلية إلى 15 من الشهر نفسه

أما مناظرة التاسعة فسيتم إجراء الاختبارات يومي 29 و30 جوان وستقتصر على محتوى الثلاثي الأول والثاني.

ويجري تلاميذ »السيزيام » الاختبارات يومي 2 و3 جويلية وستقتصر على محتوى الثلاثي الأول والثاني.

كل ذلك مع أخذ الاحتياط اللازم واحترام إجراءات السلامة من كمامات ومعقمات وتعقيم الفضاء المدرسي على أن لا يتجاوز عدد التلاميذ المترشحين للمناظرات 12 في القاعة الواحدة سواء خلال إكمال البرنامج أو إجراء الاختبارات.

كلمات البحث :السنة الدراسية;مناظرات وطنية