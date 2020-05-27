إنهاء تعاقد مؤسسات عمومية مع نائبين بالبرلمان لتضارب المصالح

اخر تحديث : 27/05/2020

تضارب مصالح

أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن ثلاث مراسلات وُجِّهت إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع شخصي نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
كما وُجِّهت مراسلة رابعة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.


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