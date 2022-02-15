إنهاء تكليف شكري الشنيتي بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية

اخر تحديث : 15/02/2022

شكري الشنيني

قرر رئيس الجمهورية يوم الاثنين 14 فيفري 2022، إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله.
وللتذكير فقد تم تنصيب شكري الشنيتي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية منذ يوم 1 أكتوبر 2021، خلفا لمحمد الأسعد الداهش.
وشكري الشنيتي متحصل على شهادة المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (فوج ديسمبر 1999) وله رتبة مستشار المصالح العمومية (إدارة عامة ) وتولى عديد المهام صلب وزارة المالية وآخر مهام تولاها قبل تكليفه بالإدارة العامة للإذاعة التونسية خطة المتصرف المفوض للوكالة التونسية للتضامن .


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