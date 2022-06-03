إنهاء تكليف 6 مديرين جهويين للنقل

اعلنت وزارة النّقل في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تقرّر ما يلي:
- إنهاء تكليف توفيق بوعلّاق بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية قفصة؛
- إنهاء تكليف زياد الدريسي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية الكاف؛
- إنهاء تكليف حسام الدّين بالرّابحي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية سيدي بوزيد؛
- إنهاء تكليف الحبيب عمّار بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية منوبة؛
- إنهاء تكليف حبيب العويني بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية بنزرت؛
- إنهاء تكليف عائشة مبروكي النصيري بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية أريانة.
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