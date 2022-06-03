إنهاء تكليف 6 مديرين جهويين للنقل

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تعيين مديرين جهويين للصّحة في 10 ولايات أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تمّ تعيين ٓ مديرين جهويين للصّحة ب ...

وزارة النقل تعلن عن تسميات جديدة في خطة مديرين عامين أصدرت وزارة النقل، بلاغا نشر أمس الأربعاء 1 جانفي 2014، أعلنت فيه تعيين رؤساء مديرين عامين جدي ...

بأوامر رئاسية: إنهاء مهام مديرين عاميين بوزارة المالية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، 3 أوامر رئاسية يُنهي بموجبها رئيس الج ...

إنهاء مهام سفراء وقناصل ومفوّضين أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، أوامر رئاسية مؤرخة في 2 ...