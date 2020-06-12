إنهاء مهام القنصل العام لتونس بميلانو

أعلن القنصل العام لتونس بميلانو نصر بن سلطانة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، عن قرار إنهاء مهامه من على رأس القنصلية لتنتهي بذلك مرحلة التعيين في ايطاليا.

وقال بن سلطانة إنه سيعود بعد مدة قصيرة الى تونس لمباشرة العمل بالإدارة المركزية ومواصلة مشواره المهني الذي بدا بهذه الوزارة منذ سنة 1997.

وعبر بن سلطانة عن استنكاره لما يتعرض له حاليا السلك الدبلوماسي والوزير من محاولات التشويه .

وأعرب نصر بن سلطانة عن أمله في أن تتم المحافظة على ما تم إنجازه وما تم ربطه من علاقات متنوعة وتحقيق المزيد وأمله في أن يتحقق للجالية ما كان يسعى لتحقيقه ولم يُحققه بعد وتتواصل إدارة أزمة كورونا وتبعاتها الإقتصادية والإجتماعية على أفراد الجالية بطرق أفضل مما قدمه .

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