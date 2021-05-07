إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 40 بتاريخ 7 ماي 2021، أمر حكومي مؤرخ في 5 ماي 2021 تم بمقتضاه إنهاء مهامّ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، منير الكسيكسي.

وقد تم الإعلان عن تسمية آمر الحرس الوطني الأسبق، منير الكسيكسي، على رأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلفا لرشاد بالطيب يوم 10 سبتمبر 2020.

وأحدثت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى رئاسة الحكومة وفقا للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

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