إنهاء مهام سفير تونس والقنصل العام بباريس

تمّ بمقتضى أمر رئاسي عدد 232 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019، إنهاء تكليف عبد العزيز الرصاع بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس، ابتداء من 23 نوفمبر 2019.

كما تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 233 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019، إنهاء تكليف علي الشعلالي بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس، ابتداء من 10 نوفمبر 2019، مع إنهاء تكليف محمود الخميري، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 14 نوفمبر 2019.

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