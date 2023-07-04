إنهاء مهام مديرة معهد الشريعة وإعفاءات بالإدارة العامة للحج والعمرة

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023، قرارات من وزير الشؤون الدينية تتعلق بإنهاء تكليف عدد من المسؤولين في بعض الهياكل التابعة للوزارة.

وتتعلق أهم هذه القرارات بإنهاء مهام مديرة المعهد الأعلى للشريعة سماح بن فرح وإنهاء مهام مديرة التخطيط للإطارات المسجدية سعاد الغريبي.

كما صدر قرار يقضي بإنهاء تكليف سمير بن نصيب من مهام كاهية مدير الإعداد والمتابعة بالإدارة العامة للحج والعمرة ورئيسة مصلحة الترتيبات بنفس الإدارة عفاف راجح.

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