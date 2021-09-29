إنهاء مهام مستشارين اثنين لدى رئيس الجمهورية

صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، أمران رئاسيان تم بموجبهما إنهاء مهام مستشارين اثنين في رئاسة الجمهورية.

حيث تقرر بمقتضى الأمر الرئاسي عـدد 133 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021، إنهاء مهام معز الورتاني، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، ابتداء من 1 أكتوبر 2021.

كما أُنهيت بمقتضى أمر رئاسي عـدد 134 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021، مهام ماهر بن ريانة، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالملفات الاجتماعية، ابتداء من 1 أكتوبر 2021.

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