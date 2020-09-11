إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة وطلب عودته إلى تونس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تقرر إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنويورك وطلب عودته إلى تونس، وبذلك فإن مسالة نقلته إلى مركز أخر في اطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لم تعد مطروحة.

وأرجعت الوزارة القرار إلى التصريحات الصحفية التي أدلى بها يوم أمس المندوب لوسيلة إعلام أجنبية والتي تولى خلالها، وفق بلاغ الوزارة وهو لا يزال حاملا للراية التونسية في الخارج، التطاول على مؤسسات الدولة ورموزها والمس من هيبة وصورة تونس بالخارج في خرق فاضح وغير مسبوق لواجب التحفظ المحمول على ممثلي الدولة التونسية وإطاراتها في مثل هذه المواقع الحساسة.

واعتبرت وزارة الخارجية أن هذه التصريحات خلفت إستياء عميقا لدى كافة الاسرة الدبلوماسية، وأحدثت ردود فعل سلبية.

وتقدمت الوزارة بالتوضيحات التالية رفعا لكل لبس حول بعض أسباب ودوافع إنهاء مهام المعني بالأمر:

- على عكس ما كان ادعى لم يتم إعفاء المعني بالأمر من مهامه كرئيس بعثة في بادئ الامر بل وقع إعلامه بشكل رسمي من قبل الوزارة بقرار نقلته إلى مركز دبلوماسي آخر في خطة سفير وذلك في إطار التحويرات التي ستشملها الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في تونس بالخارج على أساس معايير تقييم مهنية.

- جاء قرار نقلة المعني بالأمر بعد لفت انتباهه إلى عدة اخلالات في طريقة التسيير الاداري والمالي للبعثة ودعوته للتدارك. وقد تمّ تسجيل هذه الاخلالات في ضوء تقييم معمق وموضوعي لأداء السفير منذ فترة وبعد تفطن مصالح وزارتي الخارجية والمالية إلى شروع المعني بالامر في تجاوزات إدارية ومالية تم ايقافها وتضمينها في تقارير مفصلة أعدتها المصالح المختصة بالوزارتين، بما في ذلك سوء تصرف في ميزانية البعثة دون مراعاة للإكراهات والضغوطات التي تعاني منها ميزانية الدولة والظرف الإقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا.

- لم يحسن المعني بالأمر التواصل مع زملائه بالبعثة الذين هم من خيرة الدبلوماسيين بالوزارة حيث اتسم سلوكه بسوء المعاملة والتعالي الشيء الذي خلق حالة من التشنج وأثر سلبيا على مردود البعثة وسير العمل اليومي فيها.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حرصها على ثقتها في كافة اطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية في الداخل والخارج، مثمنة اعتزازهم بالعمل ضمن هياكلها وتفانيهم في خدمة تونس ومصالحها دون سواها والدفاع عن سمعتها وصورتها وتعزيز مكانتها وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

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