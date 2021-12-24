إنهاء مهام م.ع الديوانة يوسف الزواغي وتكليف نجاة العمراني خلفا له

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، أمر رئاسي يقضي بإنهاء تكليف مدير عام الديوانة بوزارة المالية يوسف الزواغي.

كما تمّ بمقتضى أمر رئاسي عدد 253 لسنة 2021 مؤرخ فاليوم، إنهاء تكليف يوسف الزواغي، قاضي من الرتبة الثالثة، بوظائف مدير عام الديوانة بوزارة المالية.

وتمّ بمقتضى أمر رئاسي عدد 255 لسنة 2021 مؤرخ في 24 ديسمبر الجاري، تكليف نجاة العمراني الجوادي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، بوظائف مدير عام الديوانة بوزارة المالية.

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